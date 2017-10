Sari Leskinen Keskimaan ääniharava

Kangasniemen S-marketin kassamyyjä Sari Leskinen on valittu Osuuskauppa Keskimaan edustajistoon äänivyöryllä. Leskinen oli vaalien ehdoton ääniharava 576:lla äänellään. Toiseksi eniten henkilökohtaisia ääniä vaaleissa sai talousneuvos Kauko Tuupainen Jyväskylästä. Hänen äänimääränsä oli 401.

Kangasniemeltä oli ehdolla myös Antti Lindqvist. Hän sai 185 ääntä eikä tullut valituksi.

Vaaleissa valittiin Keskimaan edustajistoon 50 jäsentä. Valituista 21 on uusia. Naisia edustajiston jäsenistä on 31 ja miehiä 19.