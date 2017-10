Uusi Tuntematon sotilas ensi-iltaan tänään

Elokuvateatteri Kangastuksessa saa ensi-iltansa tänään perjantaina Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Väinö Linnan klassikkoromaaniin perustuva elokuva on kuvaus jalkaväkiosaston yli kolmivuotiseksi venyvästä sotatiestä Suomen jatkosodassa. Elokuva kertoo Rokan, Kariluodon, Koskelan, Hietasen ja heidän taistelutovereidensa tarinan. Elokuva kertoo siitä, kuinka sota mullistaa niin yksittäisen sotilaan kuin kotirintamalle jääneidenkin elämän ja jättää jälkensä koko kansakuntaan.

Tuntemattoman sotilaan pääosia näyttelevät Eero Aho, Johannes Holopainen, Jussi Vatanen ja Aku Hirviniemi.

Kolmituntista elokuvaa on kuvattu ympäri Suomen ja myös Kangasniemellä. Viime syksynä Läsäkoskella kuvattiin Äyräpään–Vuosalmen taisteluihin liittyvää Vuoksen ylitystä.

Tuntemattomasta sotilaasta esitetään Kangastuksessa kaikkiaan 11 näytöstä, joista yksi on koululaisnäytös. Näytöksiä esitetään joulukuun alkuun saakka.

Tuntematon sotilas elokuvateatteri Kangastuksessa: ensi-ilta pe 27.10. klo 18. Muut näytökset: La 28.10. klo 18, su 29.10. klo 15, ti 31.10. klo 13, la 4.11. klo 18, su 5.11. klo 15, ke 8.11. klo 15, su 12.11. klo 14, ke 29.11. klo 13 ja pe 1.12. klo 13. K16/13. Kesto 3 tuntia.