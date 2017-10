Leuka rintaan ja pimeää päin

Kesäkuun kolumnissani – kun oletusarvoisesti kesä oli vielä edessä – ehdottelin kesälomakauden siirtämistä ajankohtaan, kun Suomessa varmimmin on kesä. Rohkenen olettaa, että enää tälle vuodelle ei kannata kesää odottaa. Suomen nykyiset neljä vuodenaikaa kun näyttävät olevan kevät, kevät, syksy ja syksy.

Siksi paukut kannattaa laittaa kesän puuttumisen sijaan siihen, miten selviydymme tästä käsillä olevasta vuoden pimeimmästä ajasta järjissämme. Kaikissa pimeä, märkä ja kylmä ei varmaan herätä selviytymistarvetta, ja monet varmasti jopa pitävät siitä; vilpitön yläfemma heille jokaiselle! Kaltaiselleni valon ja auringon lapselle käsillä oleva jakso on kuitenkin selviytymistaistelua. Golftyöläisen kesäloma onneksi ajoittuu syksyyn, ja minulla oli mahdollisuus käydä tankkaamassa aurinkoa muuttolintujen mailla, vaan ei se taida maaliskuulle saakka kantaa. Tai edes jouluun, joka on keitaani syksy-syksyn keskellä.

Mitäs muita keinoja meillä on? Yhtenä vuonna taisin syödä marras-joulukuussa aika monta kiloa suklaata. Jokainen pala maistui oikein hyvältä, joten siinä mielessä keino tepsi ja helpotti selviytymistä. Vaan eipä helpottanut enää, kun yritti saada farkkuja jalkaan tai sitä vähän istuvampaa talvitakkia kiinni. Unohdetaan siis suklaa tänä vuonna. Suklaamarraskuuta seuraavana ostin kirkasvalolampun. Sen teho jäi lopulta arvoitukseksi, kun en malttanut istua paikallani niin pitkään, kuin ohjeet olivat.

Entäs vitamiinit? Ainakin B-, C- ja D-vitamiinien pitäisi kuuklen mukaan auttaa jaksamiseen. Kanssasisaret siellä suosittelevat myös kala- ja kalanmaksaöljyä, kylmäpuristettua pellavansiemenoljyä ja lukemattomia muita luontaistuotteita. Säännöllinen päivärytmi, terveelliset elämäntavat ja liikunnan lisääminen auttavat jaksamiseen. Itse asiassa kahvakuulariehunta kotona oli tarkoitus jälleen aloittaa, mutta olkapää ehti romuksi ensin, eli myöhästyin. Mutta jos jalka- ja keskivartaloliikkeitä sentään? Lenkille ainakin. Kyllä.

Viime päivien ja viikkojen perusteella itselleni suurin voimavarojen lisääjä ja energian tuoja taitaa kuitenkin olla läheiset, rakkaat ihmiset. Onneksi heitä on elämässä. Aika jees puoliso ja lapset, jotka ovat onneksi vielä siinä iässä, että äiskä on tosi kiva – ainakin useimmiten. Muksujen pulppuileva riemu, kun painimme sängyssä sunnuntaiaamuna, kun ei ole kiire mihinkään, on jotain, mitä eivät mitkään vitamiinit korvaa. Kiireisen kesän jälkeen yhteinen aika niiden tärkeimpien kanssa. Se on se minun keinoni selvitä tänä vuonna jouluun.

Mari Meriläinen