Warkis vei sarjapisteet

Varkaudesta saapunut Warkis kukisti KaPan viime lauantaina Tehomet Areenalla pelatussa II-divisioonan Savo-Karjalan lohkon jääkiekko-ottelussa. Kauden toisen kotiottelun loppulukemat olivat 4-9 (1-4, 1-2, 2-3).

– Kohtasimme hyvin organisoidun joukkueen, joka oli paremmassa vireessä kuin me. Jostain syystä emme ole saaneet parasta irti näissä parissa ensimmäisessä kotipelissä, harmittelee KaPan pelaaja-joukkueenjohtaja Jaakko Pietarinen.

KaPan maaleista kaksi kirjattiin Ronny Vesalan nimiin ja lopuista osumista vastasivat Teemu Huoponen sekä Jesse Peura.

KaPa on kuuden pelatun ottelun jälkeen sarjataulukon viidennellä sijalla, sarjapisteitä on koossa kahdeksan. Sarjaa johtaa lappeenrantalainen PEPO, jolle on kertynyt seitsemästä ottelusta 15 sarjapistettä.

