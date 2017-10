Ritva Alanne ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi

Järjestyksessään neljännessä valtakunnallisessa Vuoden vapaaehtoinen -kampanjassa haetaan palkittavaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa.

Kuka tahansa sai ehdottaa Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaa. Ehdokkaiksi nimettiin 68 omistautunutta vapaaehtoista 31:ltä paikkakunnalta. Kangasniemeltä ehdokkaaksi on nimetty omaishoidon vapaaehtoistyötä tekevä Ritva Alanne.

Alanne on toiminut omaishoitajien vertaistukiryhmän vapaaehtoisena vetäjänä. Hän oli itse ensin omaishoitaja. Omaishoitajuuden päätyttyä hän ryhtyi vetämään omaishoitajien ryhmää.

Vuoden vapaaehtoinen – ehdokkaiden yleisöäänestysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Ehdokkaita voi äänestää kampanjan verkkosivulla osoitteessa www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen.

Äänestyksen päätyttyä arvovaltainen raati valitsee palkittavan kymmenen eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukosta.

Voittaja palkitaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla joulukuussa Helsingissä. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.

Vuoden vapaaehtoinen-kampanjan järjestää vapaaehtoistyön yhteistyöfoorumi Kansalaisareena ry.