Vanhus- ja vammaisneuvosto on nimetty

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet valtuustokaudelle 2017-2021 on nimetty yhdistysten esityksestä. Kangasniemen Diabetesyhdistyksestä neuvoston varsinainen jäsen on Kirsti Lähteenmäki ja varalla Pertti Veijalainen. Eläkeliiton Kangasniemen yhdistyksestä varsinainen jäsen on Helvi Marttinen ja varalla Seija Hokkanen. Kangasniemen Eläkkeensaajista varsinainen jäsen on Raija Vinkola ja varajäsen on Pentti Laitinen. MS-yhdistys Kangasniemen osastosta varsinainen jäsen on Else Hämäläinen. Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:n Kangasniemen toimikunnasta neuvoston varsinainen jäsen on Raimo Kuusisto ja varajäsen Ulla Paavilainen- Kukkonen. Kangasniemen Reumasta varsinainen jäsen on Pirjo Laitinen ja varajäsen on Erja Virrantalo. Kangasniemen Sydänyhdistyksestä varsinainen jäsen on Ritva Venäläinen ja varajäsen Erkki Romo. Mikkelin Parkinson yhdistys Kangasniemen kerhosta varsinainen jäsen on Ritva Viitala ja varajäsen on Päivi Rastas.

Kunnanhallituksen edustajaksi neuvostoon on valittu Petra Laitinen ja neuvoston sihteerin tehtävää hoitaa kunnan arkistonhoitaja Sari Kuusjärvi.

Neuvosto on keskeinen vaikuttamis- ja osallistumisväylä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille heitä koskevissa asioissa. Kunnanhallituksen on varmistettava neuvostojen toimintaedellytykset.