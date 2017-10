Valkoisen kepin päivä muistuttaa tärkeästä asiasta

Valkoisen kepin päivää vietettiin viime viikolla. Ensimmäiset valkoiset kepit ovat tulleet käyttöön 1920-luvulla ja kansainvälisellä valkoisen kepin päivälläkin on ikää jo yli 50 vuotta, joten luulisi, että kaikki ovat kepistä ja sen merkityksestä tietoisia.

Teemaviikon tilaisuudessa Kangasniemellä kuitenkin selvisi, että kaikki eivät edelleenkään valkoista keppiä tunnista – tai ainakaan riittävästi kunnioita. Säännöllisesti Kangasniemen keskustassa liikkuvat näkövammaiset Pirjo Tanttu ja Rauno Tanttu kertoivat tapauksista, joissa pyöräilijät ovat ajaneet valkoisen kepin poikki. Sitäkin sattuu, että keppinsä kanssa kulkeva saa niskaansa kiroiluryöppyjä, kun kaikki eivät ymmärrä, että kepin liike ei ole huitomista vaan tarpeellista tien tunnustelua.

Näkövammaisille pahoja esteitä muodostavat myös erilaiset mainostelineet, joita usein asetetaan kadulle liikkeiden edustalle. Niillä pyritään tietenkin herättämään näkevien kulkijoiden huomio, mutta samalla ne muodostavat ansoja näkövammaisille. Kokonaan oma lukunsa on autojen pysäköinti. Osuuspankin pankkiautomaatin edustalla ja suoramyynnin edessä on jatkuvasti autoja pysäköitynä jalkakäytävälle. Kiireinen autoilija ei välttämättä ajattele, että hänen laittomasta pysäköinnistään olisi kenellekään mitään haittaa. Näkövammaiselle auton kokoinen este voi olla täysin huomaamaton ja törmäyksistä voi aiheutua vakavia vaaratilanteita.

Valkoinen keppi on näkövammaisille tärkeä apuväline, joka helpottaa liikkumista. Kepin avulla voi tunnistaa korkeuseroja ja kulkuväylien ääriviivoja. Näkeville keppi taas on vahva signaali, merkki näkövammaisuudesta. Se on kehottaa varovaisuuteen liikenteessä. Samalla se kehottaa myös kysymään, josko kepin kantaja olisi avun tarpeessa.