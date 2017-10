Nuottaamalla parannetaan vesistön tilaa

Kun järvi rehevöityy, siitä tulee otollinen kasvupaikka särkikaloille. Näin on käynyt myös kirkonkylän lähivesillä. Ojitettujen soiden vaikutuksesta Pujatsalmi on umpeutumassa. Samoin Niirasenlahden pohjukka taajaman vaikutuksesta ja Piilosaaren tausta vanhan kaatopaikan vuoksi. Vuosikymmenen alussa kaikkiin kolmeen tehtiin kosteikot pidättämään humusta, kiintoaineita ja ravinteita.

Kaikkea ei saada kiinni kosteikoilla. Yksi lisäkeino ravinteiden talteenottoon on hoitokalastus. Se tarkoittaa särkikalakannan harventamista. Karkeasti laskien 1 000 kilon kalasaaliin myötä poistuu vesistöstä 25 kg typpeä ja 6-8 kg fosforia. Sekä typpi että fosfori rehevöittävät osaltaan vesistöä, heikentävät happitilaa ja samentavat vettä. Näkösyvyys latvavesillä on 1-3 metriä, kun se Simpiällä on 5-7 metriä.

Salmenkylän osakaskunnan toimesta käynnistyy marraskuun taitteessa hoitokalastus pohjoisella Puulalla. Imatralaisen nuottaajan on määrä nostaa jopa 30 000 kg särkikalaa Vaimossalmesta pohjoiseen olevalla vesialueella. Mikäli kala on kooltaan riittävän suurta, menee se jalostettavaksi ja purkitettavaksi ihmisravinnoksi. Jos saaliskala on pienikokoista, joutuu se pääasiassa eläinrehuksi. Halukkaat saavat kalaa maksutta Luotsirannassa.

Pohjoisen Puulan kunnostushankkeen (2007-2012) selvitysosassa todettiin, että pysyäkseen hyvällä tasolla kirkonkylän lähivedet kaipaavat vuosittain lähes 100.000 kg hoitokalastuksen. Muutaman vuoden tauon jälkeen nyt alkavaa nuottausta on tarkoitus jatkaa seuraavina vuosina. Jatkosta päättävät eri hakemuksella mahdollinen uusi osakaskunta ja ELY-keskus, joka on rahoittanut 50 prosenttia käynnissä olevasta hankkeesta. Lopusta vastaavat kalastajat, asunto-osakeyhtiöt ja alueen osakaskunnat.

Jouko Häkkinen

Salmenkylän osakaskunta