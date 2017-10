Kirjailija Risto Suonto vierailee tänään

Kirjailja Risto Suonto Kokkolasta pitää tilaisuuden Kangasniemen helluntaiseurakunnassa.

Suonto on julkaissut kirjan: Kipeitä kysymyksiä kärsimyksestä (Päivä Oy 2017), jossa hän käsittelee ihmisen kärsimystä kristillisestä näkökulmasta.

Lapsuudessaan Helsingissä koulukiusaamisen ja äidin sairauden myötä kärsimyksiä kohdannut Suonto tuli uskoon yhdessä veljensä Tapanin kanssa. Elämänkoetukset ja vaikeudet omassakin perheessä ovat avanneet hänelle näkökulmaa kärsimykseen, joka kohtaa tavalla tai toisella jokaista ihmistä.

Suonto on tehnyt paljon vapaaehtoistyötä ja kohdannut erilaisia ihmisten kärsimyksiä. Näistä kokemuksistaan hän on kirjoittanut kirjan.

– Ajatus jostain tärkeästä saattaa lohduttaa hetken. Kun tarkoitusta ei vain löydy, sanat kääntyvät lohdun hakijaa vastaan. ”Eikö minun omalla kärsimykselläni ole arvoa Isän edessä?” Väistösloganeita on myös ei-uskovalla; olethan kuullut: ”Se, mikä ei tapa, vahvistaa.” Näiden kysymysten ääreltä olen halunnut lähteä ohjaamaan meitä kaikkia Jumalan läheisyyteen, sillä Jumala Jeesuksen ilmoittamana Taivaallisena Isänä on paras vastaus kaikkiin kriiseihin. Hän on nimeltään ”Minä Olen”, toteaa Risto Suonto Suomen Viikkolehdessä.

Risto Suonto helluntaiseurakunnan rukousillassa torstaina 19.10. klo 18. Vapaa pääsy.