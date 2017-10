Risto Nylund on uusi kunnanjohtaja

Maanantaina kokoontunut kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Risto Nylundin, 60, Kangasniemen uudeksi kunnanjohtajaksi. Kiittelevät puheet ja valtuutettujen seisaaltaan antamat aplodit osoittivat, että uudella johtajalla on takanaan päättäjien vahva tuki.

Johanna Luukkosen siirryttyä Laitilan kaupunginjohtajaksi, on Nylund toiminut vt. kaupunginjohtajana. Kangasniemelle hänet valittiin talous- ja hallintojohtajaksi marraskuussa 2015. Ennen Kangasniemelle tuloaan Nylund toimi mm. Nastolan talouspäällikkönä ja Päijät-Hämeen kuntien omistaman Päijät-Tili Oy:n toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Nylund on hallintotieteen maisteri. Tampereen yliopistossa hän on suorittanut myös kunnallistutkinnon. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä erikoistumisopinnot johtamisessa, tilintarkastustyössä ja taloushallinnossa.

Kangasniemen kunnanjohtajan virkaa haki kaikkiaan 21 henkilöä. Hakijoiden joukosta seulottiin kolme parasta ja lopulta työryhmä löysi heidän joukostaan suosikkinsa, Harjavallan perusturvajohtaja Kimmo Mäkelän. Hän ei lopulta kuitenkaan ottanutkaan tehtävää vastaan.

Uudessa tilanteessa kunnanjohtajan valintaa varten valittu työryhmä päätti kääntyä Risto Nylundin puoleen. Hän ei ollut virkaa hakeneiden joukossa, mutta antoi suostumuksensa tehtävään.

Valtuuston kokouksesta lisää lehdessä torstaina.