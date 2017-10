Otontorin kerrostalolle rakennuslupa

Jo pitkään suunnitelmissa ollut Otontorin kerrostalo on saanut rakennusluvan. Luvan myönsi viime viikon tiistaina kokoontunut kunnan rakennuslupajaos.

Rakennuslupajaos myönsi Kiinteistö Oy Kangasniemen Otontorille luvan rakentaa 3-kerroksinen uusi kerrostalo entisen Ikosen kaupan tontille kunnantalon naapuriin.

Suunnitelmien mukaan uudessa kerrostaloon tulee 19 huoneistoa. Taloon on suunniteltu rakennettavan myös hissi.

Rakennusluvan mukaan kerrostalon rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa. Kerrostalohankketta toteuttamassa olevan FH Invest Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viskarin mukaan yhtiö aloittaa asuntojen ennakkomarkkinoinin mahdollisimman pian, vielä tämän vuoden puolella.

– Olen asettanut rajaksi, että 60 prosenttia asunnoista pitää olla varattuna, että päästään rakentamaan, Viskari kertoo.

Viskarin mukaan yhtiön tavoitteena on päästä rakentamaan mahdollisimman nopeasti.

– Tavoitteena on, että rakentamaan päästään suvena 2018 tai viimeistään keväällä 2019.

FH Invest Oy on rakennuttanut tätä ennen Kangasniemen Pappilanniemeen 10 asunnon rivitalon As Oy Kangasniemen Kanttorinrannan ja viiden asunnon rivitalon As Oy Kangasniemen Kappalaisenrannan.

Lue lisää 12.10. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.