Majakka kutsuu kirkkoon keskiviikkona

Keskiviikkona 18.lokakuuta kello 18.30 kirkossa alkava Majakka-ilta tarjoaa taas mahdollisuuden hiljentymiseen levollisen musiikin ja toivon sanojen äärellä. Tällä kertaa Majakka korvaa myös normaalisti näihin aikoihin järjestettävän Majatalo-illan.

Illan ohjelma oli yksinkertainen ja rauhoittava. Tuttujen hengellisten laulujen kanssa vuorottelevat lyhyet lukukappaleet. Niitä tulevat nyt lukemaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala kahdeksanvuotiaan Matilda-tyttärensä kanssa, sekä Anita Partti ja Pentti Pynnönen. He kaikki myös kertovat lyhyesti kyseisen tekstin merkityksestä itselleen.

Tilaisuuden symbolina toimiva majakka ohjaa matkalaista turvallisille vesille. Kirkon hämäryys ja kynttilälyhtyjen valot korostavat illan sanomaa: pienikin liekki riittää antamaan valoa ja auttaa näkemään toivoa siellä, missä on pimeyttä.

Majakka-illan ohjelma kestää tunnin verran ja kirkossa saa pistäytyä myös lyhyemmän ajan levähtämässä ja löytämässä uutta voimaa.

Varsinaisen ohjelman jälkeen voi vielä jäädä juttelemaan ja nauttimaan seurustelun sakramentista, kun tarjolla on karjalanpiirakoita mehun kera.

Vailla vaatimuksia oleva majakka-ilta sopii kaikenikäisille – oikein hyvin myös lapsiperheille.

Seurakunnan järjestämä Majakka-ilta on kirkossa keskiviikkona 18.10. klo 18.30-20.00