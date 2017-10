Hirvijahti täyteen vauhtiin

Hirvenmetsästyskausi alkaa tänään lauantaina 14.lokakuuta.

–Hirvijahdit ovat perinteisesti monelle metsästäjälle vuoden kohokohtia, ja tänä vuonna saaliin ennustetaan nousevan selvästi viime vuosia suuremmaksi. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Hirvieläinten uudet metsästysajat on otettu käyttöön kuluvalla metsästyskaudella. Suurimmassa osassa maata varsinaisen hirvijahdin aloitusta lykättiin noin kaksi viikkoa aiempaa myöhäisemmäksi ja metsästys alkaa täysimittaisena lokakuun toisena lauantaina.

–Muutoksella haluttiin rauhoittaa hirvien kiima-aika, jonka huippujakso ajoittuu syys-lokakuun vaihteen molemmin puolin. Vahinkojen torjumiseksi metsästys sallittiin vahtimalla pellolta jo syyskuun alusta, Körhämö sanoo.

Hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan runsastunut monin paikoin. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 65 000–89 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä tähdätään hirvikannan säätelemiseen tavoitellulle tasolle.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua täysimittaisesti jo syyskuun viimeisestä lauantaista. Valkohäntäpeurakanta on runsastunut ja kanta keskittyy Etelä- ja Lounais-Suomeen.

–Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan alkusyksyyn, jotta peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä, Körhämö kertoo.

Syksyinen hirvenmetsästys on perinteikästä seura- ja seuruejahtia, johon osallistuu Suomessa vuosittain yli 100 000 metsästäjää. Suomen riistakeskuksen tuottamat hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä hirvieläinten metsästyksessä.

Esimerkiksi hirvieläinten vasasuoja on yksi keskeisistä metsästäjän eettisistä säännöistä. Metsästäjien tuleekin huolehtia, ettei metsästyksessä kaadeta vasallisia naarashirviä.

Lisäksi metsästyksen turvalliseen järjestämiseen, saaliin kunnioittamiseen ja muiden luonnossa liikkujien ystävälliseen kohteluun tulee kiinnittää huomiota.