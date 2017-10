Ars Fennica -palkintoehdokkaan Perttu Saksan töitä esillä Kiasmassa

Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars Fennican ehdokkaiden yhteisnäyttely avautuu nykytaiteen museo Kiasmassa tänään perjantaina. Näyttely esittelee viisi suomalaista taiteilijaa tai taiteilijaparia, jotka ovat ehdolla vuoden 2017 Ars Fennica -palkinnon saajiksi.

Näyttelyssä on esillä Ars Fennica-palkintoehdokkaan, kangasniemeltä lähtöisin olevan valokuvaaja Perttu Saksan töitä.

Esillä on muun muassa Saksan eläinaiheisia valokuvia.

– Inhimillistämisen kautta tunnistamme eläimen yksilönä, se on syvällä meissä. Paradoksaalisesti juuri tämä inhimillistäminen ehkä samalla mahdollistaa myös eläimen itsensä unohtamisen ja sen etäännyttämisen materiaaliksi. Tässä ristiriitaisessa tilanteessa tiivistyy jotakin oleellista myös siitä, miten määritämme toista ihmistä ja toiseutta oman elinpiirimme ulkopuolella, Perttu Saksa kertoo näyttelyn julkaisussa.

Perttu Saksan töitä on ollut esillä useissa näyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla, ja hänen töitään on lukuisissa julkisissa kokoelmissa. Hän on voittanut Fotofinlandian vuonna 2014. Saksa on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Helsingin Kuvataideakatemiasta. Parhaillaan hän suorittaa taiteen tohtorin opintoja Aalto-yliopistossa.

Muut palkintoehdokkaat, joiden töitä esitellään Kiasmassa ovat Maija Blåfield, Pekka ja Teija Isorättyä, Kari Vehosalo sekä Camilla Vuorenmaa.

Ars Fennica on Suomen suurin kuvataidepalkinto. Palkinnon myöntää vuosittain Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr. Palkinnon saajan valitsee Amsterdamin Stedelijk-museon johtaja Beatrix Ruf. Palkinnon suuruus on 40 000 euroa.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös yleisöäänestys. Omaa suosikkiaan voi äänestää Kiasmassa. Palkinnon saaja ja yleisön suosikki julkistetaan helmikuussa 2018.

Kiasmassa Ars Fennica -näyttely järjestetään nyt viidettä kertaa. Viimeksi palkinto jaettiin vuonna 2015, ja silloin sen voitti mediataiteilija Mika Taanila.

Ars Fennica-näyttely 13.10.2017-18.2.2018 nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä.