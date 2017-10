Konsertti satavuotiaalle tänään

Satavuotiaan Suomen juhlavuosi on täynnä tapahtumia. Oman kortensa juhlinnan kekoon on kantanut myös jyväskyläläinen Kalle Kinnunen. Hän on kiertänyt maan eri kolkilla pitämässä Isänmaani Suomi sanoin ja sävelin – konsertteja. Tänään keskiviikkona hän konsertoi Kangasniemellä, omassa kesämökkikunnassaan.

Konsertissa ovat laulaja Kalle Kinnusen lisäksi mukana Liisa Partanen (piano ja laulu), Sirkku Tolvanen (piano) ja Seppo Hautalahti (lausunta).

– Halusin työryhmäni kanssa antaa oman panokseni Suomen juhlavuoteen. Konsertin motiivi kumpuaa kiitollisuudesta, melko pitkästä elämästäni ja vapaasta isänmaastani. Olen saanut elämäni aikana osakseni paljon hyvyyttä läheisiltäni, ystäviltäni ja monilta opettajiltani. On ollut paljon rinnallakulkijoita ja olen saanut tehdä työtä lasten ja nuorten aikuisten parissa, kertoo Kinnunen.

Isänmaani Suomi sanoin ja sävelin – Itsenäisyytemme kehitys suuriruhtinaskunnasta vauraaksi sivistysvaltioksi seurakuntakeskuksessa 11.10. kello 18.00.