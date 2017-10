Tietotekniikan tutustumistapahtumasta kipinää digiloikkaan

Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa! – hanke järjestää tänään tiistaina yhteistyössä Kangasniemen Eläkkeensaajat ry:n kanssa Tietotekniikkaan tutustumistapahtuman Työväentalolla. Tutustumistapahtuma on hyvä paikka monelle tutustua ja tunnustella onko digi-asiassa sittenkin jotain hyvää.

Kaikkien kannattaa opetella perustaidot ja tutustua sähköiseen asiointiin.

Omaa konetta ei ole pakko hankkia, sillä esim. kirjastossa on koneita käytössä ja kurssipaikalle Työväentalolle järjestetään piste, jossa viikottain voi opastetusti tulla opettelemaan ja itsenäisesti asioitaan hoitamaan.

– Uteliaisuudella ja avoimella mielellä pääsee loistavasti alkuun, kannustaa Margit Granberg Verkosta virtaa!- hankkeesta.

Tietotekniikkaan tutustumistapahtuma on kahden tunnin tapahtuma, jossa kerrotaan mitä iloa ja hyötyä tietotekniikasta voi olla.

Kuka tahansa eläkeikäinen henkilö voi tulla tapahtumaan kokeilemaan tabletteja ja surffailemaan netissä kahvikupposen ääressä. Tabletit ovat tietotekniikkaa käyttämättömille helpoin laite oppia tietoteknisiä taitoja. Tapahtuma on osallistujille maksuton.

Tietotekniikkaan tutustumistapahtuma ti 10.10. klo 12-14 Kangasniemen Työväentalolla (Lääkärintie 2).