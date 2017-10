Puulan elämyksistä on julkaistu seitsemän tarinaa

8 tarinaa Puulalta -videosarjasta on julkaistu nyt seitsemän jaksoa. Tuorein jakso käsittelee järvilohen kalastusta Puulalla. Videon mukaan paras aika järvilohen vetouisteluun Puulalla on nyt syys-lokakuussa.

Sarjan ensimmäinen jakso Maderetki julkaistiin kevättalvella 2016. 8 tarinaa Puulalta -videosarjassa retkeillään ja kalastetaan Puulalla. Sarjan juontaa Mikko ”Peltsi” Peltola ja sen kuvaa Mika Viitanen.

Videosarjassa on varsinaisten jaksojen lisäksi julkaistu runsaasti ekstra-videoita, joita on kaikkiaan jo 16. Ekstra-videoilla opastetaan kalankäsittelyä kuten muikun perkaamista ja mateen nylkemistä sekä annetaan vinkkejä kalaruokien valmistamiseen.

Ekstra-videoilla annetaan myös vinkkejä kalastukseen kuten pilkkimiseen ja käypä Peltsi tutustumassa myös hirvikoiraan. Videot on julkaistu YouTubessa Kalastuskanavalla.

Sarjan kahdeksas jakso on jo kuvattu.

– Teemme sen aivan uudella teknologialla. Olen mukana yrityksessä 360teekki Oy, jossa teemme virtuaalilaseihin videoita. Seuraava Puula-video tulee myös YouTubeen, josta sen voi katsoa tavallisella tietokoneella tai kännykällä, mutta parhaimman kokemuksen saa irti virtuaalilaseilla, kertoo videosarjan kuvaaja Mika Viitanen.

Tulevassa kahdeksannessa jaksossa on kolme erilaista lyhyttä tarinaa.

– Sivuamme teemaa, miten kolmella eri tavalla Puula tuo ”leipää pöytään.” Yksi on Puulan muikku toinen on Puulalle valmistetut uistimet ja kolmas on kalastusmatkailu. Vaikka järvi on tärkeä vapaa-ajanviettopaikka, se on myös elinkeinon lähde, Viitanen kertoo.

Nyt viimeistä jaksoa työstetään julkaisukuntoon.

– Julkaisupäivää ei vielä osata sanoa, koska editointityö 360-videossa on vaativa.

Lue lisää 5.10. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.

Kahdeksan tarinaa Puulalta -videosarjaa voi seurata osoitteessa www.youtube.com/kalastuskanava. Lisäksi sarja julkaistaan kuntien omilla netti- ja Facebook-sivuilla.