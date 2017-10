Sankarivainajien muistomerkin kivipaasi on pystytetty

Sankarivainajien muistomerkin massiivinen kivipaasi nostettiin pystyyn viime viikolla. Kahdeksan tonnia painavan Kangasniemen Hokan syeniittiä olevan kivipaasin on lahjoittanut maanviljelijä Jari Hokkanen. Kiveä olivat asentamassa paikoilleen Teerikangas Oy:n ja Pentti Rahikainen Oy, jotka vastaavat muistomerkin pystytys- ja ympäristötöistä.

Kiveen kiinnitetään kuusi kunniataulua, joihin on kirjattu 340 vuosien 1939 – 1945 sodissa kaatuneen sankarivainajan tiedot. Heistä 285 on kangasniemeläisia ja 55 täällä siunattuja toispaikkakuntalaisia.

Muistomerkki paljastetaan juhlallisessa tilaisuudessa Talvisodan syttymispäivänä 30. marraskuuta.