Metsillä paras mahdollinen sijainti

Lähitulevaisuutta ajatellen metsänomistajan maat eivät voisi juurikaan sijaita paremmalla hollilla kuin täällä Kangasniemellä. Noin puheli metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ismo Kallio metsänomistajaviikon tilaisuudessa syyskuussa.

Kallion toteamuksella on vahvat perusteet. Kangasniemen metsät sijaitsevat useammankin puuta hyödyntävän teollisuusyksikön hankintapiirin sisäpuolella. Äänekosken uusi biotuotetehdas käynnistyi juuri, Varkaus muutti tuotantolinjansa havukuidulle, Hankasalmi, Otava ja Ristiina haluavat täältä tukkipuuta.

Puukauppa on jo muutaman vuoden ajan käynyt niin hyvin, että 2010-luvun huonojen vuosien hakkuusäästöjä on voitu kuroa kiinni.

Vahva kysyntä merkitsee markkinataloudessa yleensä hyvää hintaa. Havutukista maksetaankin Kangasniemellä jo nyt varsin hyvää, yli 60 euron nousevaa mottihintaa. Kuitupuun hinta ei kuitenkaan vielä ole noussut sille tasolle, jolla se oli niinä vuosina, kun sellutehtailla edellisen kerran meni lujaa. Ennuste kuitenkin on, että kuitupuunkin hinta tulee jatkossa nousemaan.

Yksittäisten puutavaralajien hintoja oleellisempaa kuitenkin nyt on se, että kaikenlaiselle puulle riittää kysyntää. Metsänomistajalle tilanne merkitsee sitä, että nyt harvennushakkuita ja päätehakkuita päästään toteuttamaan kannattavasti.

Perinteisesti suomalaiset metsänomistajat ovat hoitaneet metsiään huolellisesti ja maltillisesti. Metsien moninaisia luontoarvoja on kunnioitettu ja metsät on haluttu pitää sellaisessa kunnossa, että niiden hyödyistä pääsevät nauttimaan tulevatkin sukupolvet.

Toivottavasti tuo maltillinen asenne säilyy nytkin, kun puulla riittää kysyntää. Korkea puun hinta ei saa johtaa siihen, että kaunis Kangasniemi muuttuu yhdeksi laajaksi avohakkuuksi, jonka kasvaminen ennalleen kestää vähintään viitisenkymmentä vuotta.

Metsänomistajan, jokamiehenoikeuksia hyödyntävän marjastajan ja ympäristön kannalta paras lopputulos saadaan, jos Kangasniemellä on metsäalueita, joista löytyy sopivassa suhteessa taimikoita, hyviä kasvatusmetsiä ja korjuukypsiä metsiköitä. Sen paljon puhutun, kasvihuoneilmiötä hillitsevän hiilinielunkin kannalta hyvin kasvavat metsät ovat tärkeitä: mitä paremmassa kasvukunnossa metsä on, sitä tehokkaammin se sitoo hiiltä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi