Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä muistuttaa hirvivaarasta

Syksyllä pimenevien iltojen myötä riski joutua hirvi- tai peuraonnettomuuteen lisääntyy huomattavasti. Ajonopeuden lasku antaa lisäaikaa reagoida äkillisiin tilanteisiin ja lieventää myös vammoja mahdollisen törmäyksen sattuessa. Fiksu autoilija kunnioittaa myös hirvivaroitusmerkkejä.

Suomessa tapahtuu vuosittain keskimäärin 1650 hirvikolaria (2012–2016). Itä-Suomen alueella hirvikolareita tapahtuu noin 300 vuosittain, mikä on noin 16 % koko maan hirvikolareista. Etelä-Savossa hirvikolareita sattuu vuosittain 118 ja peurakolareita 29.

Onnettomuuksien määrä on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla, mikä on seurausta hirvikantojen kasvusta. Vuonna 2012 Itä-Suomen alueella tapahtui noin 250 hirvikolaria, mutta vuonna 2016 hirvikolareita oli jo noin 350. Onnettomuuksien määrän kasvu on tapahtunut erityisesti Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.

Hirvikolareita on syksyisin muita vuodenaikoja enemmän, koska hirvet liikkuvat kiima-ajan ja metsästyskauden vuoksi tavallista vilkkaammin. Samaan aikaan keli- ja valaistusolosuhteet muuttuvat vaativammiksi.

Hirvieläimet liikkuvat aktiivisimmin hämärässä, varsinkin auringonlaskun ja -nousun aikaan. Vaarallisin hetki on auringonlaskun jälkeinen ensimmäinen tunti. Itä-Suomen alueen hirvikolareista noin puolet on tapahtunut syys-joulukuussa, ja noin 60 prosenttia iltaviiden ja puolen yön välillä.

Paras keino välttää hirvieläinonnettomuus on ajonopeuden laskeminen riskialttiiksi todetuilla ja hirvivaroitusmerkeillä varustetuilla tiejaksoilla sekä hirviaitojen päättymiskohdissa. Ajonopeuden lasku antaa lisäaikaa reagoida äkilliseen tilanteeseen, mutta myös lieventää vammoja törmäyksen sattuessa. Hirvivaroitusmerkit kannattaa aina ottaa tosissaan – valtaosa kolareista tapahtuu hirvivaara-liikennemerkillä osoitetuilla tiejaksoilla.