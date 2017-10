Karttunen jättää Kangasniemen

Tämän vuoden alkupuolella Kangasniemen sivistys- ja hyvinvointijohtajana aloittanut Jari Karttunen on irtisanoutunut virastaan. Hänen eronsa hyväksyminen on kunnanhallituksen käsittelyssä ensi maanantaina.

Esityksen mukaan hänen viimeinen virkasuhdepäivänsä on 31.12, mutta lomajärjestelyiden vuoksi hän jättää käytännössä tehtävänsä jo marraskuun puolella.

Joensuun seudulta syntyisin oleva Karttunen tuli Kangasniemelle Kuopion kaupungin yhtenäiskoulun rehtorin paikalta. Maaliskuussa julkaistussa tervetulohaastattelussaan Karttunen kertoi, että osa Kangasniemen houkutuksesta rakentui siitä, että hänen Virroilta kotoisin oleva vaimonsa halusi päästä lähemmäksi synnyinseutujaan. Tuolloin nelilapsisen perheen koti oli vielä Juankoskella. Näillä näkymin Karttunen on nyt palaamassa takaisin Kuopioon.

Karttunen ei halua lähteä lähemmin julkisuudessa selvittelemään irtisanoutumisensa syitä.

-Joskus asetelmat vain muuttuvat. Kun kokonaisuuksia harkitsin, päädyin nyt tällaiseen ratkaisuun, hän sanoo.