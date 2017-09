Avoimet ovet Päiväkoti Pikkuväessä tänään

Päiväkoti Pikkuväki järjestää avoimien ovien päivän tänään lauantaina. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenikäiset vieraat, ja samalla voi tutustua päiväkodin tiloihin.

Avoimien ovien päivää vietetään Suomi 100-teemalla ja luvassa on muun muassa touhurata, leikkejä ja pelejä kautta aikojen, perinneloruja, tietokilpailu, arvontaa ja muuta mukavaa. Tekemistä on sekä ulko- että sisätiloissa. Kyläyhdistyksen puffetista löytyy lettuja, kahvia ja mehua, nuotiolla voi paistaa makkaraa ja tapahtumaan saapuu myös tuote-esittelijöitä.

Hokan kylällä Otto Mannisen koulun yhteydessä sijaitseva Pikkuväki perustettiin vuonna 2010 ja se tarjoaa päivähoitoa alle kouluikäisille lapsille ja eskareille sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille. Toiminta on avointa kaikille ja Pikkuväessä käy hoitolapsia myös muilta kyliltä.

Pikkuväen avoimet ovet la 30.9. klo 10-13 Hokan koulutie 21.Yksityi