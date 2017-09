Harkittu johtajavalinta

Kuntajohtajien valintaprosessit voivat olla kimurantteja. Pieniin kuntiin ei aina löydy riittävästi hakijoita, joten hakukierroksia joudutaan uusimaan. Poliittiset ristipaineet voivat tuoda mutkia matkaan, jos pätevien joukosta ei löydy kaikille sopivaa.

Laitilan kaupungin johtoon siirtyneen Johanna Luukkosen seuraajaa on Kangasniemellä etsitty alkukesästä lähtien. Hakukierros houkutteli kisaan mukaan 21 hakijaa. Valintaa valmistellut työryhmä poimi hakijoiden joukosta ensin kuusi ja sitten kolme tarjokasta, joista Harjavallan sosiaalijohtaja Kimmo Mäkelä oli eniten työryhmän mieleen. Lopulta Mäkelä kuitenkin vetäytyi pelistä.

Uudessa tilanteessa pääosin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta koostunut valmistelutyöryhmä päätyi esittämään kunnan johtoon hallintojohtaja Risto Nylundia, joka on viime kuukaudet hoitanut johtajan tehtäviä väliaikaisena. Hakijoiden joukossa hän ei ollut, mutta maanantaina hän antoi suostumuksensa tehtävään.

Vaikka hakijoita oli ensimmäisellä kerralla runsaasti, on ymmärrettävää, että hakijoiden joukkoa ei haluttu lähteä uudestaan perkaamaan. Johtaja olisi jouduttu valikoimaan kisasta jo pudonneiden joukosta. Nylundin valinnan vaihtoehtona olisikin nyt ollut hakukierroksen uusiminen. Mitään takeita ei olisi ollut siitä, että uusi kierros tuo hakijoiden joukkoon lisää valovoimaisia tyyppejä. Se olisi kuitenkin ollut varmaa, että uuden johtajan valinta olisi siirtynyt pitkälle tulevan vuoden puolelle.

Risto Nylund on hoitanut varsin mallikkaasti ensin hallintojohtajan tehtäviä ja nyt kunnanjohtajan sijaisuutta. Hän on asiansa osaava, maltillinen ja lojaali hallintomies, jolta tarvittaessa löytyy myös johtajalta vaadittavaa särmää. Valintatyöryhmää voikin syystä onnitella sekä hyvästä päätöksestä että mallikkaasti ja neuvotellen hoidetusta prosessista. Sekä henkilöstön että kunnan edun mukaista on, että saamme nyt nopeasti vakituisen johtajan, joka voi täydellä mandaatilla lähteä luotsaamaan Kangasniemen kehitystä.

Lopullisen sanan kunnanjohtajan valintaan sanoo kunnanvaltuusto. Kun suostumusmenettely on käytössä, voi paikan tietysti vielä napata joku yllättäen peliin ilmaantuva tähtiehdokas. Poliittisen ryhmät vaikuttavat nyt kuitenkin sen verran yksimielisiltä, että yllätystekijöiden esiinnousu ei ole todennäköistä.