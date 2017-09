Kuluneena kesänä säästä on puhetta riittänyt. Keli ei ole milloinkaan kaikille mieluisa, on joko liian kylmä tai kuuma. Vettäkin sataa aina väärään aikaan tai vähintään tuulee liikaa. Liiasta kuumuudesta en menneenä kesänä kuullut kovinkaan monen valittavan. Säätä manataan keskusteluissa usein, vaikka kaikki myöntävät sen tosiasian, että keleille emme mahda mitään.

Maatalousyrittäjänä olen tottunut siihen, että keli on mikä on ja sen mukaan mennään. Vuodet eivät ole veljeksiä on kulunut sanonta, mutta pitää todistetusti hyvin paikkansa. Kulunut kesä oli säiden suhteen maanviljelijän näkökulmasta vähintäänkin haasteellinen. Kasvukausi oli keväästä lähtien muutaman viikon myöhässä tavanomaisesta. Viljojen puinnit ovat paikkakunnalla vieläkin pahasti kesken. Lokakuusta onkin syytä toivoa vähäsateista ja aurinkoista, jotta kaikki puinnit saataisiin tehtyä.

Kesäaikaan aamulla ensimmäinen ja illalla viimeinen asia on yleensä sääennusteen katsominen. Tulevia töitä suunnitellaan pitkälti sääennusteiden mukaan. Ennusteiden luotettavuus oli kuluneena kesänä vaihtelevaa, mikä aiheutti omat haasteensa ja stressinsä kesän töihin. Edellisenä päivänä ennustettu viikon pouta vaihtuikin yön aikana ylihuomisen sateeseen. Tämä aiheutti suunnitelmiin muutoksia, mikä usein tarkoitti pidempiä päiviä.

Suunnitelmat eivät muutu pelkästään sääennusteiden takia. Lapsiperheen ja kotieläintilan arjen yhdistäminen vaatii myös välillä turvautumista suunnitelma B:hen. Havaintoni mukaan lehmät ovat väärällä puolella aitaa juuri silloin, kun puolen tunnin päästä pitäisi olla sovitusti jossain muualla.

Maatilalla lastenhoito ja maatilan työt kulkevat usein käsikkäin. Traktorissa turvaistuimessa nukkuva lapsi kulkee mukana kivuttomasti, mutta laitumien teossa karkaileva vintiö tuo mieleen ajatuksen, että yksin olisin tämän jo tehnyt.

Toivotan hyvää loppusyksyä ja aurinkoisia puintikelejä! Tälle viikolle ennustetut aurinkoiset poutapäivät tulisivat tarpeeseen.

Matti Hokkanen

Kirjoittaja on kangasniemeläinen

emolehmätilallinen.

PS. Syksy on emolehmätiloilla aikaa, jolloin keväällä syntyneet vasikat vieroitetaan emoistaan. Tämä aiheuttaa muutaman päivän kestävän huutokonsertin. Lehmien huuto ei aina ole merkki huonosta hoidosta. Tiedättehän, kun lapset lentävät pesästään, ensipäivien kova ikävä on väistämätöntä.