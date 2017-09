Veikko Ahvenaisen juhlakonsertti tänään

Suomea juhlitaan harmonikkakonsertilla Kangasniemi-salissa tänään keskiviikkona. Historiallisessa tilaisuudessa esiintyvät harmonikkalegenda Veikko Ahvenainen ja hänen ruotsalainen puolisonsa harmonikkataituri Carina Nordlund sekä Kangasniemen Harmonikkakerho. Tilaisuuden järjestelyissä on mukana Kangasniemen kulttuuritoimi. Sotaveteraanit ovat konsertin kunniavieraita.

Kahden tunnin ohjelmassa kuullaan maamme historiaan liittyviä muistorikkaita säveliä, kuten Jääkärien marssi, Sotilaspoika, Muistoja Pohjolasta, Veteraanin iltahuuto, Äänisen aallot, Eldankajärven jää, Säkkijärven polkka ym. Harvinaista kuultavaa on konsertissa Finlandian esitys, jonka George de Godzinsky on sovittanut kahdelle harmonikalle.

Konsertin väliajalla julkistetaan Veikko Ahvenaisen uusin Suomi 100-vuotta CD-albumi. Levy sisältää 16 maamme historiaan liittyvää kappaletta. Levyllä soittavat Veikon lisäksi Carina Norlund laulusolistina Erkki Liikanen. Levy toimitettiin myös Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle, joka lähetti kiitoskirjeen nimikirjoituksella. Uudella levyllään Ahvenainen paransi levytysennätystään, joka on nyt 1046 omalla nimellä levytettyä teosta. Edelleenkin hän on Suomen ja eräs maailman eniten levyttäneistä artisteista kautta aikojen.

Konsertissa on saatavana myös Veikon kirjoittamaa kirjaa Hanurini muistoja, joka kertoo tarinan hänen pitkästä urastaan maailman konserttilavoilla.

Veikko Ahvenaisen harmonikkakonsertti tänään ke 27.9. klo 19 Kangasniemi-salissa.