Sari Leskinen ja Antti Lindqvist ehdolla Keskimaan edustajistoon

Osuuskauppa Keskimaan edustajistovaalit alkoivat tänään ja ehdokaslistat julkistettiin. Vaaleissa on on 270 ehdokasta.

Kangasniemeltä on vaaleissa oma lista, jolla ehdokkaina ovat kassamyyjä Sari Leskinen ja eläkkeellä oleva rehtori Antti Lindqvist. Molemmat ovat Keskimaan nykyisen edustajiston jäseniä.

Vaaleissa on kolme äänestysaluetta. Kangasniemi kuuluu Eteläiseen äänestysalueeseen, josta valitaan 12 jäsentä edustajistoon. Samaan alueeseen kuuluvat myös Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame ja Toivakka.

Vaaleissa voi äänestää vain sen jäsenalueen ehdokasta, jossa äänestäjän oma asuinpaikka sijaitsee eli kangasniemeläiset voivat äänestää Eteläisen äänestysalueen ehdokkaita. Jos äänioikeutettu asuu osuuskaupan toimialueen ulkopuolella, hän voi äänestää ketä tahansa ehdokasta.

Keskimaan vaalit järjestetään sähköisenä ja postiäänestyksenä. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät äänioikeutetuille postitetusta vaaliaineistosta ja osoitteesta keskimaa.fi/vaalit.

Vaaleissa valitaan 50 edustajiston jäsentä nelivuotiskaudeksi. Edustajiston tehtävänä on huolehtia, että kauppaa kehitetään omistajien toiveiden mukaan.

Keskimaan edustajistovaalit 27.9.–16.10.2017.