Risto Nylund nousemassa kunnan johtoon

Viransijaisena kunnanjohtajan tehtäviä hoitanut hallintojohtaja Risto Nylund on nousemassa Kangasniemen uudeksi kunnanjohtajaksi. Kunnanjohtajan valintaa valmistelemaan asetettu valintatyöryhmä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Nylundin valintaa. Hän ei ollut hakijoiden joukossa, mutta on antanut tehtävään suostumuksensa.

– Risto Nylund on hoitanut varsin mallikkaasti tehtävänsä hallintojohtajana ja nyt nämä kuukaudet vt. kunnanjohtajana. Pohdimme valintatyöryhmässä, että meidän on nyt parempi valita tehtävään henkilö, jonka kyvyt tiedämme ja tunnemme. Vaihtoehtona olisi uusi hakukierros, joka ei välttämättä toisi uutta näkökulmaa valintaan, kommentoi valtuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala.

Työryhmän esitys tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 9. lokakuuta. Lopullisen sanan johtajavalintaan sanoo kunnanvaltuusto.

Lue lisää huomisesta Kangasniemen Kunnallislehdestä ja Kunnallislehden näköislehdestä.