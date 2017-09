Valoharju on tÃ¤nÃ¤Ã¤n keppihevostila

Valoharjun hevostila muuttuu keppihevostilaksi tänään lauantaina 23. syyskuuta. Paikalle odotetaan runsaasti sekä lapsia että aikuisia kisaamaan keppareilla.

– Lapsille on tarjolla taitorata ja maastorata, aikuisille on kokonaan oma luokkansa, lupaa Valoharjun emäntä Annukka Rainio ja toivoo, että myös aikuiset uskaltautuvat rohkeasti mukaan hauskaan menoon.

Paikalla on myös kepparipaja.

Kuivin suin ei tarvitse keppihevosilla ratsastaa. Tilan pihapiirissä on Koittilan kyläseura paistamassa makkaraa. Myös lättyjä ja kahvia on saatavilla.

Kepparitapahtuma Valoharjulla la 23.9. klo 13-16. Osoite: Pölläkänmäentien 29, Tahkomäki.