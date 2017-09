ElvistÃ¤ ja rukousta kirkossa

Elvis ei unohdu vaikka hänen kuolemastaan on kulunut 40 vuotta. Elvis tunnettiin rockin kuninkaana, mutta hänen musiikkinsa juuret ovat gospelissa, jota hän piti lempimusiikkinaan loppuun asti. Ennen kuolemaansa Elvis olisi halunnut toteuttaa gospel-kiertueen. Ainoan musiikin Grammy-palkinnon hän sai hengellisestä levystään How great Thou art, joka myi kultaa. Rukouspalvelu ry ja Kangasniemen seurakunta järjestävät tänään Kangasniemen kirkossa tilaisuuden Elvistä ja rukousta. Tilaisuudessa esiintyy pastori Seppo Juntusen kanssa ammattimuusikoiden vahvistama Elvis-band, joka esittää etenkin Elviksen herkkää gospeltuotantoa neliäänisesti laulettuna pianon ja kitaroiden säestyksellä.

Suomen kirkoissa kuultavalla Elvis is back-kirkkokierroksella ovat mukana Seppo Juntusen lisäksi musiikin ammattilaiset Johannes Österlund, Heidi Tuikkanen, Juha Kuivanen, Joska Lakopoulos sekä Kim Ekblom.

Harva tietää, että Elvis halusi olla parantaja. Sillä saralla ura päättyi lyhyeen. Elvistä laulava pastori Seppo Juntunen on rukoillut sairaiden puolesta vuodesta 1984, jollon parantumiset alkoivat.

Konsertin jälkeen on mahdollisuus rukoukseen. Tilaisuus tarjoaa siis Elvistä ja rukousta.

Elvistä ja rukousta la 23.9. klo 17 Kangasniemen kirkossa.