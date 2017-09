Nuku sinäkin rauhassa!

Kaikenlaisia kampanjoita ja teemajuttuja on pilvin pimein. Suomi100 on mahtava juttu, mutta sen varjolla tehdyt markkinakikat alkavat tulla jo silmistä ja korvista ulos. Onko joku muu kokenut samaa ähkyä?

Yksi kampanja tai pikemminin teema on jäänyt jotenkin mieleen positiivisella tavalla, vaikka se kiersi aika tehokkaasti oman toimialueen. Nimittäin ”Nuku Rauhassa”. Valtakunnan tasolla sillä oli suuret teemat, mutta tuosta teemasta voidaan vetää kotikuntaamme omat linjat.

Tämän viikon maanantai-iltana järjestin pitkään haaveilemani harjoituksen Kangasniemen paloaseman hälytysosastolle. Kotikylän vesillä, tarkemmin oman mökin edessä kaatui vesikulkuneuvo ja kolme henkeä joutui veden varaan. Mökkiläinen soitti ajelehtivasta kanootista hätäkeskukseen ja sen perusteella asiasta hierottiin vesiliikenneonnettomuus.

Pelastuslaitos sai miehitettyä harjoitusiltana pelastusyksikön ja veneen. Molemmissa kaksi pintapelastajaa. Oli suorastaan liikuttavaa seurata tietokoneen kartalta, kuinka autot läksivät liikkeelle. Vene vietiin Kinttuniemen rannan kautta ja pelastusyksikkö tuli kohteen rantaan suoraan. Ja potilaat, maalihenkilöt saatiin pelastettua veden varasta ajatustakin nopeammin.

Voin sanoa käsi pumpun päällä, että minä luotan näihin sammutusmieskollegoihin. Organisaatio harjoittelee viikoittain. Enää paloasema ei ole pelkästään tulipalojen varalta. Varaudutaan mitä erilaisimpiin onnettomuuksiin. Yhteinen ajatus on pitää huolta omasta kunnasta. Alueesta, jossa itse tai lähipiiri asuu. Sillon kun kongi kumahtaa, joku on pulassa ja tarvitsee apua.

Vaikka työstä saadaan tuntipalkka, ei kukaan tee asiaa pelkästään rahan takia. Kyse on yhteisöllisyydestä. Joka kerta ei saavuteta parasta mahdollista tulosta, monasti aikaikkunat ovat menneet umpeen jo pelkästään etäisyyksien takia. Tällöinkin yritetän minimoida vahingot. Tämä täytyy tietenkin hyväksyä.

Näin ollen voimme siis kaikki luottaa yhteiskunnan palveluihin myös pelastustoimen saralta. Jos tuli pääsee irti tai sattuu onnettomuus, tehokasta apua on saatavilla. Voimme nukkua rauhassa.

Kunhan muistamme soittaa apua sitä tarvitaessa 112 ja kertoa oikean osoitteen. Ja että se osoite on merkitty tien varteen. Ihmeellisiin meedion kykyihin ei pelastuslaitoskaan pysty.

Konstaapeli Reinikainen