Kirjekampanja ylitti odotukset

Kangasniemellä on kaikkiaan 3800 loma-asuntoa. Kun kesäsesonki täyttää mökit lomalaisilla, kunnan väkiluku vähintäänkin tuplaantuu.

Jo vuosien ajan pyrkimyksenä on ollut saada selville, miten lomalaisia voitaisiin palvella paremmin. Myös lomakauden pidentäminen on ollut tavoitteena. Jos mökkikansa tulisi Kangasniemelle aikaisemmin ja lähtisi pois myöhemmin, tietäisi se lisäystä paikallisten yritysten kassalippaisiin. Mökkiläisillä on jo nyt tärkeä merkitys Kangasniemen kaupoille, mutta merkitys voisi vielä nykyisestään kasvaa, jos kauden pidentäminen onnistuisi.

Ideoita ja ajatuksia on ollut monia, mutta konkreettiset toimet ovat jääneet puuttumaan. Nyt yrittäjäyhdistyksen ja kunnan yhteistyössä syntyi kuitenkin työkalu, joka on tuottanut hyvän tuloksen. Tyytyväiset mökkiläiset ja tavallista enemmän työtilaisuuksia saaneet remonttiyrittäjät ovat todiste siitä, että keväällä toteutettu kirjekampanja oli täysosuma.

Kangasniemen ulkopuolella asuvia kesäasukkaita lähestyttiin kirjeellä, jossa tiedusteltiin mm. kesämökkien remontti- ja palvelutarpeita. Vastauksia tuli kaikkiaan nelisensataa, joista noin 150 sisälsi jonkinlaisen remonttitoiveen. Alunperin yrittäjät lupasivat 20 ensimmäiselle remonttiasiantuntijan ilmaisen neuvontakäynnin. Kesän aikana ennätettiin kuitenkin käydä 30 mökillä. Mökkiläiset saivat remonttiopastusta ja paikallisten yritysten yhteystiedot, joiden varassa he pääsivät etsimään remontilleen tekijää. Moni hanke pääsikin kesän aikana jo kunnolla käyntiin.

Koska kirjeprojektista saadut kokemukset olivat erinomaisia, yrittäjäyhdistyksen hallitus on linjannut, että kampanja saa jatkoa. Yrittäjät aikovat olla yhdessä kunnan kanssa messuilla mukana markkinoimassa Kangasnimeä ja paikallisia palveluita entistäkin innokkaammin.

Jo nyt hieno projekti on huomattu Kangasniemen rajojen ulkopuolellakin. Yrittäjäjärjestön edustajat saanevat varautua kertomaan onnistuneesta projektistaan yrittäjäkollegoille eri puolilla Suomea.