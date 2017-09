Jaakko RyhÃ¤nen konsertoi tÃ¤nÃ¤Ã¤n Kangasniemi-salissa

Aikamme kansainvälisten bassolaulajien tähtikaartiin kuuluva Jaakko Ryhänen konsertoi Kangasniemellä tänään sunnuntaina.

Konsertin ohjelmassa on Toivo Kuulan, Oskar Merikannon, Georg Malmstenin ja Rauno Lehtisen rakastettuja lauluja. Konsertin pianistina on Maija Weitz.

Jaakko Ryhästä on kuultu keskeisissä bassorooleissa maailman merkittävimmissä oopperataloissa La Scalasta Metropolitaniin. Suomessa hän on tullut tunnetuksi mm. tehtävistään Suomen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Juuriltaan kangasniemeläinen espoolaispianisti Maija Weitz tunnetaan eturivin kamarimuusikkona ja lied-pianistina; yhteisiä konsertteja mm. Jaakko Ryhäsen kanssa hänellä on ollut vuodesta 1999 alkaen. Yhteistyö ennenkaikkea wieniläisen musiikkimaailman kanssa on kansainvälistänyt hänen toimintaansa. Joulukuulta 2016 mainittakoon Tasavallan presidentin sekä Itävallan liittopresidentin Maija Weitzille myöntämät ansioristit.

Konsertti on yksi Kangasniemen kunnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista.

Jaakko Ryhänen konsertoi tänään sunnuntaina 17.9. klo 15 Kangasniemi-salissa.