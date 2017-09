KaPan kiekkokausi alkaa tÃ¤nÃ¤Ã¤n Kontiolahdella

KaPa-51 Jääkiekon edustusjoukkueen kausi käynnistyy tänään lauantaina vierasottelulla Kontiolahdella. Kotijäillä Tehomet areenalla kakkosdivisioonassa, Savo-Karjalan lohkossa pelaavan joukkue nähdään ensimmäisen kerran lokakuun 7. päivänä. Runkosarjan ohjelmassa on 24 ottelua, joista 12 pelataan Kangasniemellä.

KaPan kanssa tärkeistä sarjapisteistä tällä kaudella kamppailevat Kaja, Kiekkokopla, LL-89, Warkis, SuKiKa sekä viime kaudella lohkon voittanut ja kangasniemeläiset hopealle jättänyt PEPO. Pelimatkat suuntautuvat Kontiolahdelle, Joensuuhun, Lapinlahdelle, Varkauteen, Suonenjoelle ja Lappeenrantaan.

Joukkueen kokoonpano on muuttunut jonkin verran viime kaudesta. Tämän kauden joukkue pitää sisällään niin kokemusta kuin nuorta energiaakin. Ikähaarukka on laaja, sillä nuorimman ja vanhimman pelaajan ikäero on 19 vuotta.

Myös valmennusrintamalla on tapahtunut uudistus: KaPan päävalmentajana toimii Jani Jormakka, joka otti tuntumaa joukkueeseen viime kaudella pelaajan roolissa. Aiemmin mies on valmentanut muun muassa PiPSin edustusjoukkuetta. Pieksämäeltä lähtöisin oleva Jormakka asuu nykyään Jyväskylässä, jossa hän opiskelee luokanopettajaksi. Jormakan tukena KaPan valmennuksessa on Ville Ikonen, joka on lupautunut auttamaan harjoituksissa.

Joukkueen kokoonpano:

Maalivahdit: Tero Palvimo, Pekka Lahikainen ja Aleksi Liikanen.

Puolustajat: Tuomas Pajulahti, Miika Martiskainen, Jukka Joutsalainen, Jesse Peura, Sami Kallio, Jarno Reinikainen, Jaakko Pietarinen ja Miika Kärkkäinen.

Hyökkääjät: Tino Lehto, Joonas Kosloff, Ville Laakkonen, Elmeri Linnera, Teemu Huoponen, Ville Närhi, Henri Ryynänen, Jerry Kenakkala, Jussi Siitonen, Mikaen Sorsa ja Ronny Vesala.

Päävalmentaja: Jani Jormakka.

Apuvalmentaja: Ville Ikonen.

Joukkueenjohtajat: Elmeri Linnera, Jaakko Pietarinen ja Jani Pylvänäinen.

Huoltajat: Antti Erjava ja Markus Laitinen

Lue lisää 14.9. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.