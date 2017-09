MetsÃ¤vÃ¤en ruskajuhla tÃ¤nÃ¤Ã¤n kello 18

Reippaissa erätunnelmissa vietetään Metsäväen ruskajuhlaa Luusniemen Elon talolla tänään. Pirkka-papin alkuhartauden jälkeen ulkona on monenlaista mukavaa puuhaa. Leikkimielisessä hirvikävelyssä ammunta tapahtuu laser-aseilla, fresbeegolfareille on oma rata ja varmuuden vuoksi Superin naiset antavat ensiapuneuvoja. Lapsille on oma pomppulinna. Makkaranpaiston ja kahvinjuonnin lomassa voi osallistua arvontaan, jossa on upeita Eränetin palkintoja (mm.VHF-puhelin) !

Ruskajuhlaan ovat ihan kaikki tervetulleita. Tilaisuuden järjestävät Luusniemen Erä ry, Kangasniemen Riistanhoitoyhdistys ja Kangasniemen seurakunta.

Metsäväen ruskajuhla perjantaina 15.9. klo 18 alkaen Luusniemen Elon talolla.