Syksyn Majatalo-kausi alkaa tÃ¤nÃ¤Ã¤n

Vapauden Majatalo aloittaa tänään keskiviikkona suosittujen illanviettojen seitsemännen toimintakauden. Majataloon saapuu vieraaksi Pentti Olkkonen, joka kertoo siitä, kuinka hän rankkojen elämänvaiheiden jälkeen löysi elämälleen uuden suunnan.

– Jokaisena päivänä on ihmettelemistä ja kiitoksen aihetta, toteaa Olkkonen tänään.

Jaakko Pirttiaho on jälleen tutkinut Raamattua ja kertoo eloisaan tapaansa, mitä siellä sanotaan vapaudesta.

Seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisen on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Tämä käy ilmi myös Majatalo-illoista kerätystä palautteesta:

– Majatalo-illoissa on aina mukava käydä. Täällä näkee ihmisiä ja saa laulaa.

Syksyn ensimmäisessä Majiksessa yhteislaulut säestää tuttuun tapaan Syvä Huokaus –yhtye.

Vapauden Majatalo ke 13.9. klo 18 alkaen Kangasniemi-salissa. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo.