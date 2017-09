Runokilpailun voittivat Joutsen ja Tyyni

Kangasniemen Kunnallislehden Suomi 100 juhlavuoden, Kangasniemen 150-vuotisjuhlavuoden ja Otto Mannisen syntymän 145-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestämä runokilpailu on ratkennut. Lasten ja nuorten sarjan voiton vei runo Joutsen ja aikuisten sarjan voittoon äänestettiin runo Tyyni.

Lasten ja nuorten sarjan voittoruno Joutsen on 10-vuotiaan Wilma Laitisen käsialaa.

– Tuntuu tosi kivalta, Wilma kertoo.

Runokilpailuun Beckerin koulun 4. luokkaa käyvä Wilma osallistui nyt ensimmäistä kertaa. Hän kirjoittaa runoja itsensä iloksi.

– Kirjoittaminen on kivaa, ja kun tulee valmista, on jännä katsoa millainen siitä tuli.

Voittoruno Joutsen syntyi viime keväänä perheen yhteisellä automatkalla ulkomailla.

– Kirjoitin sen, kun oltiin matkalla Tanskasta Suomeen, Wilma kertoo.

Nuori sanataituri on syntynyt kansallisrunoilija Runebergin päivänä 5. helmikuuta.

– Liekö sitten valmiiksi käsikirjoitettu tämäkin, isä Jarno Laitinen nauraa.

Aikuisten sarjan voittorunon Tyyni on kirjoittanut Anna Kelo.

Kelo yllättyi voitostaan iloisesti.

– Tuntuu tosi kivalta. Olen aika yllättynyt, koska en ole kovin vakava runoharrastaja, Kelo kertoo.

Hän kirjoittaa runoja ystävilleen.

– Viime vuosina minulla on ollut tapa riimitellä ystävien merkkipäivinä. Olen myös kirjoittanut laulunsanoja, jotka ystäväni on säveltänyt, Kelo kertoo.

Hän huomasi runokisailmoituksen Kunnallislehdestä ja hänen miehensä yllytti hänet osallistumaan. Voittoruno syntyi Kangasniemellä Helsingissä vakituisesti asuvan Kelon ja hänen miehensä kakkoskodissa.

– Kirjoitin runon vanhan pappilan terassilla tyynenä alkukesän aamuna, Kelo kertoo.

Hän oli tullut juuri työmatkalta Tokiosta Puulan rannalle.

– Mikä mieletön rauha ja onni siellä on kesää viettäessä, kertoo ympäri vuoden Kangasniemellä vapaa-aikaa viettävä Kelo.

Suomen Kansallisopperan ohjaajana työskentelevä Anna Kelo uusintaohjaa parhaillaan Tokiossa Richard Wagnerin Ring-tuotannon neljättä osaa nimeltään Jumalten tuho.

