Helvi Marttinen ja Tuula Vornanen jatkavat Essotessa

Essoten uusi valtuusto kokousti eilen ja järjestäytyi. Essoten valtuustoa johtaa maakuntauudistukseen 2020 saakka mikkeliläinen Eero Aho, 33, (kok.). Essoten uusi valtuusto valitsi Aira Kietäväisen, 64, (kesk.) Juvalta jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Aho on Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsen ja opiskelee parhaillaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotalouden insinööriksi Lappeenrannan yliopistossa. Hän on toiminut pitkään palomestarina Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Aira Kietäväinen työskentelee verosihteerinä Verohallinnossa ja on Juvan kunnanhallituksen jäsen.

Kangasniemen edustajia Essotessa ovat Helvi Marttinen (kesk.), joka toimii valtuuston varapuheenjohtajana sekä Essoten hallituksen varsinainen jäsen Tuula Vornanen (sd.) Varajäseninä hallituksessa ovat Simo Hokkanen (kok.) ja Marjo Heikkinen-den Arend (vihr.)