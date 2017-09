ElÃ¤mÃ¤n rikkaus nÃ¤yttÃ¤ytyy Taina PietilÃ¤n tÃ¶issÃ¤

Kuvataiteilija Taina Pietilän maalauksia on esillä syyskuun ajan lounaskahvila Lounas ja Leivässä. Elämän rikkaus -nimisessä myyntinäyttelyssä on esillä pääosin Pietilän tänä vuonna maalaamia töitä.

– Halusin tehdä enemmän näköistä, joka on tehty vartavasten tätä näyttelyä ja tilaa varten.

Näyttelyn töissä elämän rikkaus näyttäytyy erityisesti luontoaiheisissa maalauksissa.

– Tykkään tehdä lumpeita ja lapsuuttani tuon esille suopursuilla, kun olen pohjoisen ihmisiä, Haukiputaalla Oulun kupeessa syntynyt taiteilija kertoo.

Kukka-aiheisten töiden lisäksi hän maalasi näyttelyyn pieniä enkelitauluja, joita häneltä on toivottu.

– Kovin montaa enkeliä ei syntynyt, koska luonto ja Puula veivät.

Näyttelyn nimiteos Elämän rikkaus sai muotonsa Turun puukotustapahtumien johdosta.

– Olin silloin maalamassa tätä työtä ja halusin maalata murheen keskelle iloa. Kauneus ja hyvyys ovat olemassa vaikka on vaikeaa olla, Pietilä kertoo.

Värikylläiseen työhön Pietilä maalasi kukkia ja hedelmiä.

– Ei minulla ole tarvetta maalata tuskaisia ihmisiä kadulla, vaan maalaan väriä ja naiiviakin kauneutta, ja haluan tuoda esille sen toisen puolen.

