Raija Vauhkosen valokuvanÃ¤yttelyssÃ¤ yhdistyvÃ¤t vanhat rakennukset ja luonto

Raija Vauhkosen ensimmäinen näyttely Kangasniemellä avautui perjantaina Kunnantalolla. Pieksämäen puolella asuvan Vauhkosen kuvien aiheena on tällä kertaa harmaan eri sävyt vanhoissa rakennuksissa. Näyttelyn kuviin on ikuistettu luonnon ja rakennuksien yhteentörmäys. Alkuperäiseen tilaansa jätetyt vanhat ladot ja aitat ovat saaneet harmaata puupintaa koristamaan luonnon tuomia värejä sammaleen ja kulumisen muodossa.

– Siinä viehättää se, miten luonto on niitä muokannut aikaa myöten tuollaisiksi eikä mitään ole asetettu, kertoo Vauhkonen.

Monet kuvien rakennuksista ovat löytyneet Vauhkosen sukulaisten ja tuttavien pihapiireistä. Näyttelyyn valikoituneet kuvat ovat useiden vuosien ajalta, vanhimmat kymmenen vuoden takaa. Myös kuvien kehykset myötäilevät näyttelyn teemaa. Vauhkonen on tehnyt suurimman osan kehyksistä itse oman pihamaan aidasta, joka piti purkaa.

Raija Vauhkonen: Luonnonkaunis harmaa. Näyttely avoinna Kunnantalon aulassa 1.9–22.9 aukioloaikojen mukaan sekä tilaisuuksien aikana.