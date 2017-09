Se oli se kesÃ¤, kun koko Kangasniemi golfasi

Paljon on mahtunut mailanheiluttelua tämän hetken ja edellisen kolumnivuoroni väliin. Iloa ja onnistumisia, ja varmasti myös turhautumista siihen, ettei se pahuksen pallo lähde sinne, minne minä tahdon. Liikuntaa, hyviä osumia ja huteja, vesiesteeseen kadotettuja palloja, oivalluksia, henkäilyjä golfkentän kesäaamun kauneudelle, uusia ihmisiä, joita ei olisi muuten edes tavannut ja sen myötä uusia ystäviäkin. Tavallinen golfkesä. Ja silti kaikkea muuta kuin tavallinen!

Meille kentän vakiokalustoon kuuluville tästä kesästä muuta kuin tavallisen teitte te kaikki, jotka tulitte tutustumaan lajiin Koko Kangasniemi Golfaa -hankkeen piirissä tai suoraan green card -kurssille. Lopullinen yhteenveto on vielä kesken, mutta sen verran tiedetään jo, että PuulaGolfin vapaaehtoisia oli mukana yli 60 eri tehtävissä ja tutustumiskursseille osallistui lähes 190 henkeä, mikä on meidän kylällä paljon! Green cardejakin suoritettiin enemmän kuin tuplaten viime kesään verrattuna. Erityisen ilahduttavaa oli se, että kursseilla kävi paljon perheitä, ja seuran uusien jäsenien joukossa junioreiden osuus korostuu tänä vuonna.

Pääpaino oli tekemisessä, pelin etenemisessä, ulkoilussa ja lajin tapoihin tutustumisessa. Golfin sääntöviidakko jätettiin luentomielessä vähemmälle, sillä tarpeelliset säännöt tulevat tutuiksi siinä samalla kun pelaa. Kokeneempien kanssa pelaamisessa on kannustettu, ja tutustujat ovat kiertäneet kummipelaajien kanssa ilahduttavan määrän kierroksia. Hankkeen tärkeä tavoite oli karistaa golfiin liitettyjä vanhoja uskomuksia pois lajin niskasta ja saada kangasniemeläiset valtatien tälle puolelle. Te jotka tulitte, tiedätte, että tällä meidän pienellä maalaiskentällä golfista saa elitistisen vain hyvällä mielikuvituksella. Itse peli on lopulta haastavampaa, kuin miltä se telkkarissa näyttää, mutta golf on ihan tavallisten ihmisten arkiliikuntaa.

Hanke on ollut iso ponnistus seuran vapaaehtoisille – heille jokaiselle iso kiitos näin julkisestikin. Projektia ei olisi mitenkään voinut toteuttaa ilman teitä. Myös viestintä onnistui, kun kurssit täyttyivät – kiitos siinä tuesta Kangasniemen kunnalle. Koko Kangasniemi Golfaa toi PuulaGolfille ja koko Kangasniemelle myös roppakaupalla positiivista julkisuutta. Golf oli esillä alueen medioissa kesän aikana paljon, ja sokerina kurssien jälkeen pääsimme jopa Ylen Alueuutisiin. Hanke antoi paljon myös meille tekijöille, kun niin moni koki oivalluksen, että tämä golfhan on hauskaa! Vaikka lopullinen yhteenveto on vielä kesken, niin selvää on, että hanketta tullaan jollain tavalla jatkamaan.

Mari Meriläinen