Omistajanvaihdoksissa tarvitaan tukea

Kunnanvaltuusto saa käsittelyynsä kunnan yritystukien periaatelinjaukset. Oleellinen muutos tukiperiaatteisiin on, että jatkossa yrittäjän on mahdollista saada tukea omistajan- ja sukupolvenvaihdostilainteisiin. Omistajanvaihdokset ovat usein kimurantteja tilanteita, joissa tarvitaan ulkopuolista apua. Mikä on yrityksen todellinen arvo? Mikä on sopiva kauppasumma, johon myyjä voi olla tyytyväinen ja joka mahdollistaa ostajalle yritystoiminnan menestyksellisen jatkamisen.

Elinkeinoasiamies Jukka Siikosen arvion mukaan Kangasniemellä on useita kymmeniä yrityksiä, jotka odottavat uutta innokasta tekijää. Moni yrittäjä on jo eläkeiässä, vielä useampi eläkeiän kynnyksellä. Paikallisten palveluiden säilymisen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä, että hyville yrityksille löytyy hyviä jatkajia. Uusien yrittäjien houkuttelemisessa ja kannustamisessa riittää työsarkaa sekä kunnan elinkeinotoimelle että paikalliselle yrittäjäjärjestölle.

Kunnalliset ja valtiolliset yritystuet muodostavat vaativan kentän. Tukia saa ja pitää olla, mutta niiden myöntämisessä on oltava varovainen, jotta tukipolitiikalla ei vääristetä kilpailua eikä aseteta yrittäjiä keskenään eriarvoiseen asemaan. Parhaimmillaan tuet madaltavat yrittäjäksi lähtemisen kynnystä ja helpottavat yrittäjän arkea. Omistajanvaihdokset ovat juuri niitä tilanteita, joissa ulkopuolinen apu ja kunnan pieni tuki voivat olla ratkaisevassa roolissa. Toivottavasti elinkeinotoimi saa tukipaletista sellaisen työkalun, jonka avulla paikkakunnalle saadaan uusia, virkeitä yrittäjiä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi