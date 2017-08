Kutemajärven venetsialaisia vietetään tänään

Kesäkauden päättäjäiset vietetään jälleen Kutemajärvellä lauantaina 26.8. klo 18 alkaen. Venetsialaiset kokoavat yhteen alueen niin vakituiset asukkaat kuin kesämökkiläisetkin. Illanviettoon on luvassa leikkimielisiä kisoja kaikenikäisille ja arpajaiset. Ohjelmasta vastaa tänä kesänä Duo Nina-Maria ja Lauri musiikkiesityksillään sekä tanssitaiteilija Jukka Ristolainen ”Puurranko” – esityksellään. Illan juontajana toimii Pirkko ”Piko” Hytönen.

Illan aikana on mahdollisuus herkutella rosvopaistilla lisukkeineen. Käteinen käy maksuvälineenä buffeessa, josta voi ostaa grillimakkaroita, kahvia, pullaa ja muurinpohjalettuja. Paikalle voivat myös alueen tuottajat, leipojat ja esimerkiksi käsityönharrastajat tulla myymään omia tuotteitaan maksuttomille myyntipaikoille.

Hämärtyneessä illassa rannalle syttyy kokko ja loistelias ilotulitus valaisee Kutemajärven taivaan. Tilaisuus on pääsymaksuton ja ikärajaton koko perheelle sopiva kesäjuhla, jonka järjestäjinä ovat Toimintakeskus Kouluranta, Kutemajärviseura, Kutemajärven Metsästysseura ja Toivolapalvelut.

Venetsialainen ilta la 26.8. klo 18-24 Kutemajärvellä Koulurannassa (osoite: Pieksämäentie 1858). Tiedusteluihin vastaa Heimo Lehikoinen 050 3611860. Lisätietoja Toimintakeskus koulurannan ja/tai Kutemajärven kyläseuran facebook-sivuilta.