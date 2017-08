Puula-partiolaisten mÃ¤Ã¤rÃ¤ kasvanut roimasti

Partiotoiminnan suosio on hyvässä nosteessa. Näin voi päätellä ainakin Kangasniemellä toimivan Puula-Partion aktiivisuudesta ja jäsenmäärästä. Viikonloppuna Puula-partiolaiset valloittivat Pisminniemen leirikeskuksen, sillä oma Vaimosniemellä sijaitseva Rapaniemen partiomaja olisi ollut liian ahdas yli kolmenkymmenen hengen porukalle.

— Tämä on nyt sellainen positiivinen ongelma. Vielä muutama vuosi sitten meillä oli partiolaisia vain nelisenkymmentä ja nyt määrä on melkein tuplaantunut. Alle 18-vuotiaita on 50, lippukunnanjohtaja Titta Väyrynen kertoi.

Moneen muuhun harrastukseen verrattuna partiotoiminta on edullista.

— Partioon osallistuminen ei vaadi isoja investointeja. Luonnossa ja metsässä liikutaan paljon. Meininki on rentoa, kuvaili Väyrynen.