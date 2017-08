Ilmoittautuminen Puulan seutuopiston kursseille alkaa tÃ¤nÃ¤Ã¤n

Puulan seutuopiston lukuvuosi on käynnistymässä ja kursseille ilmoittautuminen alkaa tänään maanantaina 21. elokuuta. Opiston opetusohjelmassa on vanhoja tuttuja kursseja, mutta myös paljon uutta. Uusia kursseja Kangasniemellä ovat muun muassa lyhytkurssi, jolla saa varmuutta pukeutumiseen ja vaatekaapin toimivaksi, ehostuskurssi ja letti- ja pikakampauskurssi.

Kädentaitojen puolella uutta on esimerkiksi silkin kuviointi ja maalaus. Uutta on myös viittomakielen alkeiskurssi, sekä kurssi, jolla opetetaan ottamaan parempia kuvia älypuhelimella.

– Kursseilla voi oppia uusia taitoja, mutta tärkeitä ovat niillä syntyvät sosiaaliset kontaktit, joiden arvoa ei voi rahassa mitata, Puulan seutuopiston rehtori Sari-Maarit Peltola muistuttaa.

Peltola iloitsee aikuisten taiteen perusopetuksen suosiosta Kangasniemellä. Viime vuonna aloitettuun aikuisten taiteen perusopetukseen saatiin Kangasniemelle kaksi ryhmää, kun muualle ei yhtäkään. Nyt tänä vuonna aikuisten taidekoulussa onkin Kangasniemellä kaksi jatkavaa ryhmää ja yksi aloittava ryhmä. Opinnot aikuisten eli yli 16-vuotiaiden taidekoulussa voidaan hyväksyä osaksi lukio-opintoja.

Uutta Kangasniemellä on myös se, että opiston kursseja ei järjestetä enää Otonkulman tiloissa, vaan opetusta on nyt siirretty Kaplaan Kappalaisenkujalle, josta sisäilmaevakossa ollut kirjasto siirtyi Kansis-keskukseen.

Seutuopisto tekee näin paluun Kaplaan, sillä opetusta annettiin rakennuksessa ennen kirjaston sisäilmaevakkoa. Kaplassa järjestetään nyt alkavana lukuvuonna taidekoulujen opetus, kudontaa ja nypläystä sekä muun muassa Marja Kanniston musiikkikursseja.

Puulan seutuopiston opetus käynnistyy pääosin syyskuussa.

