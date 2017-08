Elomessuilla kuoritaan tÃ¤nÃ¤Ã¤n kilpaa perunoita

Elomessut valtaa Rantatorin tänään lauantaina. Elomessuille on ilmoittautunut 40 näytteilleasettajaa eli torin täydeltä. Mukana on yrityksiä ja yhdistyksiä ja lähellä tuotettua ruokaa.

Uutena messuilla on MTK:n tarjoama lähiruoka-ateria, joka on koostettu paikkakunnan tuottajien kasvattamista raaka-aineista.

Elomessuja vietetään Suomi 100, Kangasniemi 150 ja MTK 100 -vuotta teemoilla. Teema näkyy muun muassa siten, että kotiseutuyhdistys pitää kotiseutumuseon ovet avoinna Elomessujen ajan.

– Museossa voi käydä tutustumassa vanhaan esineistöön, vinkkaa MTK Kangasniemen sihteeri Mervi Laitinen.

Juhlapuheen Elomessuilla pitää MTK Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallio ja messuilla palkitaan Vuoden maaseututekijä 2017. Elomessujen ohjelmassa on myös haitarimusiikkia ja tanssijumppaesityksiä. Viime kesän Elomessuilla kisattiin lypsämisessä ja nyt valtuutetut kisaavat perunan kuorimisessa.

– Nyt on uusi valtuusto aloittanut. Toivottavasti valtuutettuja tulee kilpailuun mukaan yhtä innokkaasti kuin viime vuoden lypsykisaan, Laitinen toivoo.

Messuille tulee myös eläimiä ihailtaviksi ja poneja talutusratsastukseen sekä vanha traktori. Elomessuilta voi ostaa lähiruokaa ja käsitöitä ja saada neuvontaa jätevesiasioissa ja aurinkoenergia-asioissa. Messuyleisö voi tuoda myös sieniä tunnistettavaksi Päivi Saikkoselle ja osallistua arvontaan, jonka palkintoina on muun muassa moottorisaha ja mökkiviikonloppu. Talkoilla järjestettyyn tapahtumaan on vapaa pääsy.

