Ilmaisukilpailu lapsille ja nuorille käynnistyi

Eteläsavolaisille 7 – 19 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu ilmaisukilpailu Satakiri alkoi tiistaina. Mikkelin kaupunginkirjaston-Etelä-Savon maakuntakirjaston toteuttaman kilpailun teemana on ”Minun Suomeni” ja kilpailulla juhlistetaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Kilpailutyössä voi käyttää mitä tahansa taiteen ilmaisumuotoa, kunhan työ on digitaalisessa muodossa. Kilpailu on jaettu neljään ikäryhmään ja jokaisesta ikäryhmästä palkitaan sekä yksilö- että ryhmätyö. Työt palautetaan www.satakiri.fi sivustolle, josta löytyvät myös tarkemmat osallistumisohjeet. Kilpailuaikaa on lokakuun loppuun asti. Voittajat julkistetaan 1.12.2017. Voittajatyöt palkitaan 100-500 euron suuruisilla rahapalkinnoilla.