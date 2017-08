Keskimaalla edustajistovaalit: KangasniemeltÃ¤ oma lista

Osuuskauppa Keskimaalla käydään edustajistovaalit tänä syksynä. Vaalien ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Kangasniemen asiakasomistajille ollaan laatimassa omaa ehdokaslistaa.

– Maaseudulta olisi hyvä saada ehdokkaita ja tavoite on saada oma lista, kertoo S-Market Kangasniemen marketpäällikkö Kati Kuparinen.

Kangasniemen omalle listalle voivat asettua ehdolle kaikki täysi-ikäiset kangasniemeläiset Keskimaan asiakasomistajat. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että ehdokkaiksi haluavat ilmoittautuvat kaupalle viimeistään perjantaina 18.8. klo 14 mennessä. Ehdokkuusilmoitukseen tarvitaan henkilötiedot, pankkitunnukset ja Keskimaan jäsennumero, joka löytyy S-Etukortista sekä sähköinen valokuva.

Syksyn vaaleissa Keskimaan edustajisto kutistuu nykyisestä sadasta jäsenestä viiteenkymmeneen. Vaaleissa on kolme jäsenaluetta, joista Kangasniemi kuuluu Eteläiseen alueeseen. Eteläisestä alueesta Keskimaan edustajistoon valitaan 12 edustajaa.

Kangasniemen lisäksi Eteläiseen alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Muurame ja Toivakka.

Kangasniemen oman listan lisäksi listan voivat laatia ketkä vain Keskimaan täysi-ikäiset asiakasomistajat. Keskimaalla on noin 2100 kangasniemeläistä asiakasomistajataloutta.

Edustajiston valitsevat asiakasomistajat keskuudestaan äänestämällä neljän vuoden välein. Edustajisto käyttää Keskimaassa ylintä päätösvaltaa.

Kangasniemeläisiä Keskimaan nykyisessä edustajistossa ovat Antti Lindqvist, Sari Leskinen ja Heikki Manninen.

– Edustajisto on Keskimaan tärkein päättävä elin joka muun muassa valitsee hallintoneuvoston ja vahvistaa tilinpäätöksen. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Jyväskylässä, kertoo yli 30 vuotta Osuuskauppa Keskimaan hallinnossa niin hallintoneuvossa kuin edustajistossakin toiminut Antti Lindqvist.

Hän korostaa, että nyt tekeillä oleva lista ei ole poliittinen, vaan se on kangasniemeläisten jäsenten lista.

– Ei tarvitse myöskään olla kaupan asiantuntija, vaan riittää, että on kiinnostunut kehittämään kauppaa, Kati Kuparinen sanoo.

– Kangasniemeläisille oma kauppa on ykköskohde. Edustajistossa on mahdollisuus tuoda oman kaupan asioita esille ja parantaa sillä tavoin oman kaupan hyvinvointia, Lindqvist näkee.

Hänen mukaansa Keskimaa on hoitanut hyvin asioita Kangasniemellä.

– On saatu uusia toimitiloja ja asiakkaiden toiveita kuunnellaan.

Keskimaan edustajistovaalien ehdokasasettelu alkoi 7. elokuuta ja päättyy perjantaina 18. elokuuta. Kangasniemen omalle listalle ilmoittautumiset kaupalle pe 18.8. klo 14 mennessä. Vaalit käydään 27.9.-16.10. Lisätietoa www.keskimaa.fi/vaalit.