Kirkon remontti on siirtymässä ensi vuoteen

Kirkkoon suunniteltu remontti siirtyy. Seurakunnassa oli toiveita päästä remontoimaan kirkkoa vielä tänä kesänä, mutta hanke ei ole edennyt. Viivästystä on aiheuttanut muun muassa tarvittava vesirakentamislupa, jota seurakunta on hakenut Itä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Kirkon remonttia on suunniteltu jo pitkään. Ennen kuin remontti pääsee alkamaan, seurakunnan tulee saada paitsi vesirakentamislupa, myös Museoviraston lausunto lopullisista muutossuunnitelmista. Niin ikään remontin aloittaminen edellyttää kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätöksiä sekä kirkkohallituksen lupaa.

– Matkaa on vielä siihen, että saataisiin kirkkohallituksen lupa, seurakunnan talouspäällikkö Jarmo Snicker kertoo.

Lisäksi seurakunnan on tehtävä urakoitsijoiden kilpailutus.

– Tällä tietoa remontti ei ala vielä tänä kalenterivuonna. Todennäköisesti työt alkavat joko joulun tai pääsiäisen jälkeen, Snicker arvioi.

