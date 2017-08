Huijari vaanii korttitietojasi

Olen joutunut tietomurron uhriksi. Joku oli päässyt käsiksi luottokorttitietoihini ja yrittänyt käyttää niitä väärin. Se tapahtui reilun puolen vuoden sisällä jo kolmannen kerran.

Nets Oy eli entinen Luottokunta Oy lähetti viestin ja halusi turvallisuussyistä tarkistaa muutaman luottokortilleni tulleen, pari päivää vanhan tapahtuman. Internetissä toimivan maksujenvälitysjärjestelmä PayPalin kautta korttiani yritettiin laskuttaa. Koska en tunnistanut tapahtumia, Nets sulki kortin luotto-ominaisuuden saman tien.

Kun kortinhaltija saa tällaisen viestin, hän luonnollisesti huolestuu. Mitä ihmettä on tapahtunut? Olenko ollut huolimaton? Jättänyt korttini ja tunnukseni jonkun nähtäville? Onko joku kurkkinut olkani yli maksupäätteellä?

Viime vuosina poliisi on löytänyt kylmäasemilta rikollisten asentamia, varsin kehittyneitäkin lukulaitteita. Onko korttini tiedot ja tunnusluku kopioitu sellaisella?

Netsin asiakaspalvelija vakuutti, että kyseessä on todennäköisesti vain huono tuuri. Tietomurto on voinut kohdistua mihin tahansa maksunvälitysketjun toimijaan. Jossakin vaiheessa maksutietoja on saattanut päätyä vääriin käsiin.

Rikollisia tällaiset tietomassat kiinnostavat, koska niiden avulla päästään kalastelemaan pahaa-aavistamattomilta korttiasiakkailta maksuja. Ja aina joskus tärppää.

Luottokortteja uusitaan herkästi ja ennakoivana toimena, jos on pientäkään syytä epäillä, että kortin tiedot ovat päätyneet vääriin käsiin. Pankilla on oikeus sulkea kortti, jos sille saattaa kohdistua väärinkäyttöä.

Jokin kortilleni tulleessa laskussa herätti turvayhtiön huomion. Ehkä se tuli epäilyttävästä kohteesta, ehkä maksu poikkesi aiemmasta korttini käytöstä.

Mutta ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin. Visaa en voi käyttää, kunnes saan uuden kortin. Kun seuraava luottokorttilasku saapuu, väärinkäyttöveloituksista pitää tehdä oikaisupyyntö luottokorttiyhtiölle. Uudessa kortissa on uusi tunnusluku, jonka opettelu ja vanhasta poisoppiminen vie sekin aikaa.

Korttimaksamisen turva-asioita kannattaa miettiä. Nfc-siru on turvallisempi kuin magneettijuova, jonka lukulaitteisiin käsiin pääsemiksi rikollisilla riittää konsteja. Lähimaksu on näppärä ja turvalliseksi todettu ominaisuus pienissä maksuissa.

Talonpoikaisjärkeä kannattaa käyttää. Paras keino tunnusluvun urkintaa vastaan on yhä suojata kortin tunnusluku aina sitä näppäillessä. Tämän voi tehdä esimerkiksi peittämällä näppäimistö lompakolla tai toisella kädellä.

Ja tietysti pankkikortin sulkupalvelun numero talteen kännykkään ja muistikirjaan.