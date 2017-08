Pelihuone avautuu tänään kirjastolla

Kirjaston pelihuoneen avajaisia vietetään tänän lauantaina. Pelihuoneeseen on hankittu kaksi tehokasta pelitietokonetta, kahdet kuulokkeet ja pelituolit. Lisäksi huoneessa on Playstation 4-pelikonsoli, jolle on hankittu neljä ohjainta.

– Tämä on satsauksemme nuoriin. Kirjasto on tasa-arvoa edistävä instituutio. Tiedän, että pelihuone on aiheuttanut varmasti vanhempien keskuudessa keskustelua ja tulee aiheuttamaan, mutta haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden päästä pelaamaan nykyaikaisia pelejä, sillä kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tai halua hankkia niitä kotiin, sanoo kirjastovirkailija Ulla Siiskonen.

Pelien valinnassa on kuunneltu nuorison toiveita, mutta kirjasto teki kuitenkin linjauksen, ettei pelihuoneeseen hankita K18-pelejä. Tällä hetkellä konsolille löytyy kymmenen peliä, joissa on mukana sekä perheen pienemmille suunnattuja pelejä että nuoria kiinnostavia nimikkeitä. Laatikosta löytyy sekä NHL:ää, Minecraftia että Lego Star Warsia. Ohjain ja pelit lainataan omalla kortilla tiskiltä ja huoneessa saa olla kerrallaan maksimissaan kuusi ihmistä. Omia pelejä tai eväitä huoneeseen ei voi tuoda.

Avajaisissa on luvassa erilaisiin peleihin tutustumista, kilpailuja ja pientä tarjoilua. Lisäksi paikalle on tulossa yllätysvieraita. Kirjaston pelihuoneen avajaiset 12.8. 9.00-13.00.